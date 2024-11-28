Yota выяснила, какие игры-таймкиллеры популярны у россиян. В этом году больше всего времени россияне тратят на игру в шахматы (в 2 раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге игры на дедукцию и эрудицию. Дольше всего в среднем играют зумеры. Мужчины и женщины одинаково активно играют в подобные приложения. Больше всего времени за играми проводят жители Черкесска, Элисты, Салехарда и Чебоксар. К таймкиллерам относятся простые по механике игры, с помощью которых, к примеру, можно скоротать время по пути на работу.

АвтоВАЗ объявил сроки премьеры кроссовера на базе Lada Vesta. Она пройдет в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Глава компании Максим Соколов отмечает, что одной из ближайших новинок АвтоВАЗа станет внедорожник Niva Sport. Ключевым проектом на 2025 год является запуск производства Lada Iskra. По словам Соколова, АвтоВАЗ достиг рекордных показателей по продажам автомобилей за последние 10 лет.

Бывший официальный дистрибутор техники Apple — сеть магазинов restore: — начнет выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом, пишут «Ведомости». На первом этапе в линейку войдут 25 наименований: беспроводные зарядки и зарядные устройства, позволяющие одновременно заряжать смартфон, наушники и часы. Компания ориентируется на премиальный сегмент — цены на товары будут варьироваться от 5 тыс. до 17 тыс. руб.