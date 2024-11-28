Иноагент Сидельников заочно осужден на 6 лет по делу об оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу партии «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сидельников (объявлен иностранным агентом)

Фото: @sidelnikov_official Андрей Сидельников (объявлен иностранным агентом)

Фото: @sidelnikov_official

Следствие установило, что фигурант в ноябре 2023 года участвовал в «Съезде народных депутатов» (нежелательная организация в РФ), организованном Ильей Пономаревым (признан иноагентом). Тогда политик призвал российскую оппозицию собирать средства на покупку беспилотников, чтобы во время выборов президента России атаковать избирательные участки на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. За это 31 мая 2024 года он был заочно арестован, а 3 июня МВД объявило его в розыск.

Осужденного также лишили права администрировать сайты и каналы в интернете в течение четырех лет. Приговор не вступил в законную силу, так как фигурант находится за пределами РФ. Он объявлен в международный розыск.

Андрей Сидельников (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) был одним из руководителей партии «Либеральная Россия», созданной Борисом Березовским. После раскола партии в 2002 году он присоединился к той части политиков, которые поддерживали господина Березовского. В 2007 году он получил политическое убежище в Великобритании, где проживает до сих пор.