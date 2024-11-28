В Новоуральске работнику МУП «Водоканал» выплатят 1 млн рублей компенсации

Свердловский областной суд постановил выплатить 1 млн руб. моральной компенсации сотруднику МУП «Водоканал» в Новоуральске после обвала грунта. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По иску прокурора сотрудника МУП "Водоканал" в Новоуральске выплатят 1 млн руб. за травму при обвале грунта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По иску прокурора сотрудника МУП "Водоканал" в Новоуральске выплатят 1 млн руб. за травму при обвале грунта

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, пострадавший работал слесарем аварийно-восстановительных работ МУП «Водоканал». В мае 2020 года сотрудник выполнял работы по монтажу трубы по ул. Подгорная в Новоуральске. При выполнении земляных работ по устранению повреждений на водопроводе обвалился грунт. В результате обвала работника, который находился в траншее, засыпало грунтом по пояс, придавив его ногу трубой. Пострадавшему помогли выбраться из траншеи другие работники предприятия, он был доставлен в больницу.

В июне 2024 года работник обратился в городской суд Новоуральска с исковым заявлением к МУП «Водоканал» о взыскании компенсации морального вреда. Тогда горсуд частично удовлетворил исковое заявление потерпевшего, взыскав с МУП «Водоканал» компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. Однако работник подал апелляционную жалобу на решение суда. В Свердловском областном суде сотрудник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры региона дал заключение о необходимости компенсации морального вреда в пользу пострадавшего в полном объеме.

С учетом иска прокурора исковое заявление работника было удовлетворено в полной мере. Суд постановил выплатить ему 1 млн руб.

Анастасия Таначева