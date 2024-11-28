В УрФО количество кибератак за год выросло втрое

В 2024 году в Уральском федеральном округе (УрФО) количество кибератак выросло в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщила директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса «Ростелекома» на Урале Оксана Галимьянова

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По ее словам, в этом году на уральские предприятия было совершено порядка 50 тыс. DDoS-атак. Больше всего атаковали IT-сферу – 49 %, государственный сектор – 12%, телеком сфера – 12%, кредитно-финансовая отрасль – 3%.

По данным аналитиков компании «Солар» за прошлую неделю интернет-запрос учащихся в школах достиг порядка 355 млн. Из них 38 млн содержали опасную информацию, они автоматически блокировались. В топ опасных категорий вошли: веб реклама - 49%, сервисы накрутки просмотров (49%), социальные сети (15%), онлайн-мошенничество, фишинг (11%), сайты глобальных поисковых систем (6%), вредоносное программное обеспечение (ПО) и вирусы (4%).

Валерия Шестопалова