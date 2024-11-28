Xiaomi анонсировала смарт-часы Redmi Watch 5 с увеличенным дисплеем

Компания Xiaomi представила новую модель смарт-часов Redmi Watch пятого поколения. Новинка поступила в продажу по цене от $83 до $110 в зависимости от комплектации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi

У Redmi Watch 5 AMOLED-дисплей в 2,07 дюйма с разрешением 432x514 и яркостью 1500 кд/м2. Емкость аккумулятора — 550 мА•ч, полного заряда хватит на 12 дней работы. Устройство работает на базе операционной системы HyperOS 2.0 и совместимо со смартфонами под управлением Android 8.0 или iOS 12.0 и более новых версий.

Смартфон оснащен датчиками уровня насыщения крови кислородом и измерения частоты сердечных сокращений, поддерживаются модули NFC, GNSS и Bluetooth 5.3. Есть версия с поддержкой eSIM.

Евгений Федуненко