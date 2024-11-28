Xiaomi представила смартфон Redmi K80 с емкой батареей и мощным процессором

Компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K80 с мощным процессором и емкой батареей. Новинка поступит в продажу в четырех цветах по цене от $346 до $496 в зависимости от комплектации.

У Redmi K80 OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма, разрешением 3200х1440 и частотой обновления 120 Гц. Под экраном есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 с 8-ядерным процессором с частотой до 3,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 750. Присутствует поддержка ИИ AI Engine от Qualcomm. Объем оперативной памяти — 16 ГБ, максимальный объем накопителя — 1 ТБ.

Redmi K80 обладает основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также широкоугольным объективом на 8 Мп и камерой для макросъемки на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 20 Мп. У Redmi K80 самый большой аккумулятор в истории смартфонов Xiaomi емкостью 6550 мА•ч.

Мировой рынок смартфонов по итогам 2024 года вырастет на 6,2%, прервав двухлетний период стагнации, прогнозирует исследовательская компания IDC.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Искусственный интеллект бросил вызов».

Евгений Федуненко