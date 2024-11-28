Фирму, ремонтировавшую платформы Горьковской ЖД, обвинили в хищении 3,4 млн рублей

Приволжская транспортная прокуратура обвиняет компанию, отвечающую за ремонт пассажирских платформ Горьковской железной дороги, в хищении 3,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в 2019 году компания выполняла работы по ремонту платформ на станциях Козино и Кондукторская Горьковской ЖД. Руководитель организации подписал документы о выполнении работ, но часть их так и не была проведена. Несмотря на это, подрядчик получил денежные средства.

В результате действий подозреваемых железнодорожная компания понесла ущерб в размере более 3,4 млн руб. Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ранее в отношении двух соучастников вынесли обвинительные приговоры. Причиненный ущерб возместили.

Диана Соловьёва