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Жителя Казани посадили на 9 лет за 22 попытки продать наркотики

В Высокой Горе 33-летний житель Казани получил девять лет колонии. Мужчина признан виновным по 22 эпизодам покушений на незаконный оборот наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом и выполнял роль посредника. Фигурант получал адреса для размещения партий наркотиков, расфасовывал их и прятал в тайники.

В мае казанец получил партию синтетического наркотика массой более 195 граммов, которую оставил в лесных массивах у поселков Крутушка и Ильино Высокогорского района. Обвиняемый не успел расфасовать вещества, так как его задержали правоохранители.

Диана Соловьёва

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