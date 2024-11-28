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В аэропорту Бегишево появился новый рейс в Ташкент

В международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске появился новый рейс в столицу Узбекистана — Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту Бегишево появился новый рейс в Ташкент

В аэропорту Бегишево появился новый рейс в Ташкент

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропорту Бегишево появился новый рейс в Ташкент

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Бегишево запускает новый рейс в Ташкент, Узбекистан, с 23 декабря 2024 года совместно с авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».

Рейсы будут выполняться еженедельно по понедельникам. Пассажиры могут получить дополнительную информацию о расписании рейсов в разделе «Расписание» на сайте, в мобильном приложении аэропорта или по телефону.

Диана Соловьёва

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