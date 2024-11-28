Чистая выручка «Биннофарм Групп» выросла на 23% по итогам III квартала

Чистая выручка фармацевтической компании «Биннофарм Групп» по итогам III квартала выросла на 23 % год к году, показатель OIBDA вырос на 44 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Продажи «Биннофарм Групп» в розничном сегменте превысили 12 млрд руб. и выросли на 16% по сравнению с III кварталом 2023 года, что позволило компании сохранить за собой шестое место в рейтинге корпораций, а по результатам сентября занять четвертое место (данные AlphaRM, Sell out, руб., розница).



Финансовый директор «Биннофарм Групп» Хафиз Гафуров:

«Биннофарм Групп» вышла на запланированные показатели к концу III квартала и уверенно удерживает позицию одного из лидеров российского фармацевтического рынка. Несмотря на нестабильную ситуацию с ключевой ставкой и экономические вызовы, в этом году компания продолжает показывать активный рост. «Биннофарм Групп» ведет процесс по снижению влияния высокой ключевой ставки на финансовые расходы путем получения кредитования с господдержкой и оптимизации оборотного капитала. По итогам 2024 года мы ожидаем достижения запланированных показателей».

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