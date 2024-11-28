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Уфимский «решала» обвиняется в мошенничестве на 9 млн рублей

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 54-летнего уфимца, который обвиняется в мошенничестве (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2017 года по сентябрь 2023 года обвиняемый похитил у 11 человек около 9 млн руб. Потерпевшие передавали ему деньги для решения различных задач: содействия в освобождении из-под стражи, помощи в покупке квартиры, земельного участка и автомобилей по цене ниже рыночной, получения водительских прав без обучения, развития бизнеса и так далее.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова

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