Уфимский «решала» обвиняется в мошенничестве на 9 млн рублей

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 54-летнего уфимца, который обвиняется в мошенничестве (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2017 года по сентябрь 2023 года обвиняемый похитил у 11 человек около 9 млн руб. Потерпевшие передавали ему деньги для решения различных задач: содействия в освобождении из-под стражи, помощи в покупке квартиры, земельного участка и автомобилей по цене ниже рыночной, получения водительских прав без обучения, развития бизнеса и так далее.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова