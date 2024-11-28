ЕП предложил создать аналог фонда помощи Украине, чтобы избежать вето Венгрии
Группа депутатов Европарламента предложила создать новый формат финансирования закупок оружия Украине, состоящий только из тех государств, которые хотят выделять средства на эти цели. В рамках ныне действующего Европейского фонда мира (ЕFF) остаются заблокированы €6,6 млрд из-за вето Венгрии.
«Если EFF останется заблокированным до следующего заседания Европейского совета, необходимо немедленно создать новый формат, включающий только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине, или национальные взносы должны быть возмещены, чтобы не препятствовать бесперебойному финансированию двусторонней помощи»,— говорится в совместной резолюции, которая будет вынесена на голосование в ЕП 28 ноября.
Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования задач, которые помогут «сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность». До начала специальной военной операции средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. Однако после 24 февраля 2022 года ЕС начал использовать эти средства в качестве компенсаций странам ЕС за поставки вооружений Украине.
Изначально бюджет фонда составлял €5 млрд, однако после начала российско-украинского конфликта его увеличили до €17 млрд. Из них на расходы, связанные с помощью Украине, выделено примерно €11. Эти средства не относятся к бюджету ЕС, EFF пополняется за счет взносов государств-членов. В связи с этим решения по их использованию должны быть одобрены единогласно.