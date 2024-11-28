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Коммерсантъ FM
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ЕП предложил создать аналог фонда помощи Украине, чтобы избежать вето Венгрии

Группа депутатов Европарламента предложила создать новый формат финансирования закупок оружия Украине, состоящий только из тех государств, которые хотят выделять средства на эти цели. В рамках ныне действующего Европейского фонда мира (ЕFF) остаются заблокированы €6,6 млрд из-за вето Венгрии.

«Если EFF останется заблокированным до следующего заседания Европейского совета, необходимо немедленно создать новый формат, включающий только те государства-члены, которые готовы и способны оказывать военную помощь Украине, или национальные взносы должны быть возмещены, чтобы не препятствовать бесперебойному финансированию двусторонней помощи»,— говорится в совместной резолюции, которая будет вынесена на голосование в ЕП 28 ноября.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования задач, которые помогут «сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность». До начала специальной военной операции средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. Однако после 24 февраля 2022 года ЕС начал использовать эти средства в качестве компенсаций странам ЕС за поставки вооружений Украине.

Изначально бюджет фонда составлял €5 млрд, однако после начала российско-украинского конфликта его увеличили до €17 млрд. Из них на расходы, связанные с помощью Украине, выделено примерно €11. Эти средства не относятся к бюджету ЕС, EFF пополняется за счет взносов государств-членов. В связи с этим решения по их использованию должны быть одобрены единогласно.

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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» стреляют по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» стреляют по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Награждение артиллеристов группировки войск «Центр» в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Награждение артиллеристов группировки войск «Центр» в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на въезде в Селидово

Военнослужащие ВС РФ на въезде в Селидово

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Министерство обороны опубликовало фотографии обломков дальнобойных ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по территории Курской области 23 и 25 ноября

Фото: @mod_russia

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России &lt;br>На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России
На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

Фото: U.S. Army

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

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В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

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Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» стреляют по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Награждение артиллеристов группировки войск «Центр» в честь Дня ракетных войск и артиллерии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на въезде в Селидово

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны опубликовало фотографии обломков дальнобойных ракет ATACMS, которыми ВСУ ударили по территории Курской области 23 и 25 ноября

Фото: @mod_russia

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России
На фото: запуск ATACAMS из установки HIMARS

Фото: U.S. Army

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней был расширен перечень военных угроз, для нейтрализации которых допустимо использовать ядерное оружие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва «КУБ-М»

Фото: ВНИИ ГОЧС

Слева направо: медсестры с позывными Жадина и Венера в зоне СВО в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Протоиерей (в центре) во время службы с мотострелками в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Маскировка гаубицы на одном из направлений СВО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Работа РСЗО «Град» в Белгородской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Служащий мобильной группы воздушного наблюдения в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расчет ПТУР 30-й мотострелковой бригады Центрального военного округа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий спецназа «Ахмат» около подбитого бронеавтомобиля в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

РСЗО «Град» группировки «Центр» ВС РФ на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к выставке трофейной техники НАТО в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) в командном пункте группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Михаила Теплинского (слева) об особенностях применения отечественных БПЛА

Фото: Министерство обороны

Остатки украинского беспилотника, сбитого в Раменском районе Подмосковья 10 ноября

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Последствия удара украинского БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Директор Росгвардии Виктор Золотов (справа) в командном пункте группировки войск нацгвардии в Курской области

Фото: Росгвардия

Боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении подразделениями армейской группировки «Центр»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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