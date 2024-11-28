Какие продукты и стратегии выбирать при высокой ключевой ставке? Что делать инвесторам в периоды неопределенности на рынке? И какие инструменты предлагает ВТБ для получения надежного дохода? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со старшим вице-президентом ВТБ Дмитрием Брейтенбихером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Главный вопрос — это процесс интеграции ВТБ с банком «Открытие». Какие итоги можно сейчас подвести?

— Этот процесс еще идет, но для нас самым важным было реализовать бесшовный переход для всех клиентов, максимально комфортный, с сохранением обслуживания у своего менеджера, всех лучших практик. Кроме того, мы сейчас сделали новую программу лояльности, которая является лучшей на рынке, и это стало дополнительным триггером для активизации перехода клиентов из «Открытия» в ВТБ. На текущий момент перешли уже 2,3 млн клиентов, почти 1 трлн руб. переведен под управление — это около 95% от всего объема портфеля «Открытия». Поэтому можно с уверенностью сказать, что процесс интеграции успешно завершается.

— А целом этот год, наверное, проходит под знаком вкладов?

— Именно так. По нашим прогнозам, к концу года рынок сбережений может вырасти на 27%, до 56 трлн руб. В прошлом году портфель розничных пассивов вырос на 23%. Справедливости ради надо сказать, что ВТБ растет существенно быстрее рынка, мы увеличиваем свою долю в рублевых ресурсах, чему также несказанно рады.

— Высокая ключевая ставка в нашей экономике не в первый раз. Как это влияет на рынок сбережений?

— Действительно, в 2015 году ключевая ставка была на уровне 17%, в 2022-м — 20%, и тогда это казалось предельным значением. Сейчас все иначе, и главный индикатор денежного рынка почти год обновляет максимальные значения. Это во многом определяет существенный рост рынка сбережений.

— Как себя чувствует банк ВТБ по сравнению с остальным рынком?

— Мы растем, опережая рынок, и забрали больше четверти прироста всех сбережений, поэтому по итогам года наш портфель вырастет больше чем в 1,5 раза, до 10,3 трлн руб. Конечно, такому опережающему росту во многом способствовали как оперативные решения по повышению ставок по вкладам и накопительным счетам, так и предложения новых продуктов. Например, мы первыми на рынке запустили вклад с привязкой к ключевой ставке. Поскольку ЦБ ведет политику таргетирования инфляции, этот вклад позволяет при любом развитии ситуации на рынке не только сберечь средства от инфляции, но и заработать, даже когда ставка пойдет вниз. Также мы запустили специальный вклад с привязкой к программе долгосрочных сбережений, там ставка доходит до 30%.

— 30% — это убедительный аргумент, но люди наверняка все равно предпочитают хранить деньги дома или где-то под подушкой, как принято говорить. Какие еще аргументы для них можно привести?

— Деньги в наличных сегодня — это не только отсутствие возможности получать больше 20% дохода, но и прямые потери покупательной способности из-за того уровня инфляции, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому сейчас время вкладчика, консервативных инструментов — это вклады и облигации, в том числе с привязкой к ключевой ставке.

— А если человек предпочитает постоянно перекладывать средства из одного инструмента в другой, какие варианты ему можно предложить?

— Если вы хотите разместить средства и ни о чем не беспокоиться, опять же есть вклад или облигации с привязкой к ключевой ставке. Она начнет снижаться только после получения Центральным банком четких сигналов о том, что инфляция замедляется. Поэтому даже на падающей ключевой ставке все равно вы будете иметь положительную маржу.

— Хочется затронуть тему нефинансовых сервисов. ВТБ в этом направлении как-то движется?

— Я упоминал новую программу лояльности, которую мы запустили. Действительно, беспрецедентные ставки у нас сейчас в самых популярных и востребованных категориях. При этом мы отдаем кэшбэк не какими-то условными бонусами или баллами, которые потом нужно конвертировать с потерей для клиента, а платим сразу же рублями без каких-либо округлений.

— Это основное отличие от конкурентов.

— Верно. Кроме того, мы сделали большую программу «Аэрофлот Бонус», там очень хорошие начисления: за каждые потраченные 90 руб. вы получаете 3 мили, если у вас карта «Привилегия», и 4 мили за каждые 100 руб. по карте Private Banking. Эта программа сейчас пользуется большой популярностью, потому что подобной мильной программы нигде больше нет. Также мы запустили большой федеральный проект «Билет на миллион»: вам достаточно иметь больше 20 тыс. руб. на вашей карте, и вам будет доступен лотерейный билет. Каждую неделю вы получаете возможность выиграть миллион, и дополнительный розыгрыш по результатам каждого месяца проходит исключительно для клиентов ВТБ. И у нас есть уже счастливые победители.

— А какие семейные продукты есть у ВТБ?

— У нас запущена отдельная программа «Семейный банк». Например, если я подключаю своего близкого, то, какая бы программа лояльности у меня ни была, и мне, и моим близким дается повышенный кэшбэк внутри этой программы лояльности. Также в самой востребованной категории «Супермаркеты» мы даем кэшбэк 5%, ни у одного банка такого нет. Кроме того, объединившись с родственниками, вы можете выбирать все больше и больше дополнительных категорий, а если вы еще и зарплатный клиент или получаете пенсию в ВТБ, то ставка кэшбэка становится еще больше, и вы получаете возможность выбора дополнительных категорий.

— Какие тенденции в банковском обслуживании в целом вы бы отметили?

— Я думаю, что с учетом искусственного интеллекта, работы с большими данными, будет повышаться кастомизация под каждого конкретного клиента, то есть мы придем к ситуации, когда один клиент — один сегмент. По нужному вам каналу в удобное для вас время банк будет должен предлагать тот продукт, который адекватно подходит или даже предвосхищает ваши текущие потребности. Это данность рынка, это то, к чему мы идем. Что касается прогноза на следующий год, на мой взгляд, ставки так же будут достаточно высокими. Поэтому мы ожидаем дополнительное развитие рынка сбережений и консервативных инвестиционных продуктов, они будут так же востребованы и популярны.