Мэрия Екатеринбурга закупит 11 автомобилей BAIC за 24,4 млн рублей

Администрация Екатеринбурга начала закупать в качестве служебных автомобилей китайсикие BAIC вместо отечественных Lada, которые чиновники использовали ранее. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, на покупку 11 автомобилей BAIC направят почти 24,38 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Екатеринбурга закупит 11 автомобилей BAIC на 24,4 млн рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Екатеринбурга закупит 11 автомобилей BAIC на 24,4 млн рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно документам в карточке закупок, поставщик должен предоставить седаны мощностью 100-150 л.с. и объемом двигателя 1-1,5 л. с пятью посадочными местами. Автомобили должны быть выпущены не ранее 2024 года в белом или сером цвете.

Напомним, в 2022 году администрация Екатеринбурга приобрела 11 автомобилей Lada вместо японских Toyota Camry, закупленных в 2020 году.

Анастасия Таначева