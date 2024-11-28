В основе мировоззрения русского мира лежит уважением ко всем цивилизациям, что находит широкий отклик на планете, считает президент Владимир Путин. Он заявил об этом в приветствии участникам Всемирного русского народного собора. Его послание зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Путина, все больше стран выступают за «безопасное, демократическое, многополярное мироустройство» и за снятие барьеров для сотрудничества, а также против расизма и неоколониализма. «Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете»,— убежден президент (цитата по ТАСС).

В июне на полях ПМЭФ Владимир Путин обвинил США в том, что они эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке, и назвал действия американских властей неоколониализмом. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что страны Запада будут сопротивляться попыткам искоренить неоколониализм и продолжат вмешательство в дела государств в разных формах.