В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» военные следователи выдали повестки семерым бывшим мигрантам, которые недавно получили гражданство РФ, поскольку они не встали на воинский учет, сообщили «Вести. Урал» со ссылкой на пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кольцово семерым бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Кольцово семерым бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным телеканала, всего сотрудники ведомств проверили 60 человек, недавно получивших российское гражданство. Семерых задержанных из них доставили в военный комиссариат для оформления документов. Уточняется, что в военкоме им объяснили порядок поступления на военную службу по контракту.

Напомним, в октябре в Кольцово военные следователи проверили 50 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Десяти из них выдали повестки в военкомат, так как они не встали на воинский учет.

Анастасия Таначева