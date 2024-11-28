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В Кольцово семерым бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» военные следователи выдали повестки семерым бывшим мигрантам, которые недавно получили гражданство РФ, поскольку они не встали на воинский учет, сообщили «Вести. Урал» со ссылкой на пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).

В Кольцово семерым бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

В Кольцово семерым бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Кольцово семерым бывшим мигрантам выдали повестки в военкомат

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным телеканала, всего сотрудники ведомств проверили 60 человек, недавно получивших российское гражданство. Семерых задержанных из них доставили в военный комиссариат для оформления документов. Уточняется, что в военкоме им объяснили порядок поступления на военную службу по контракту.

Напомним, в октябре в Кольцово военные следователи проверили 50 бывших мигрантов, недавно получивших гражданство РФ. Десяти из них выдали повестки в военкомат, так как они не встали на воинский учет.

Анастасия Таначева

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