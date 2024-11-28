В Петербурге полиция задержала группу мигрантов за кражу смартфонов

В Санкт-Петербурге силовики задержали четырех граждан Таджикистана в возрасте от 26 до 36 лет, которые, как полагают в правоохранительных органах, систематически воровали у горожан дорогие смартфоны, устраивая шуточный спарринг. Согласно материалам дела, мигранты высматривали хорошо одетых прохожих и подходили к ним с предложением померяться силами. Не успевавшего опомниться человека хватали «на бросок» или просто поднимали в воздух, после чего жертва, как правило, спешила уйти от «борца», но уже без телефона.

«После "дружеской" беседы и крепких мужских "объятий" с фигурантами пять молодых петербуржцев не досчитались четырех "айфонов" и золотого украшения»,— сообщили в ГУ МВД России по региону. По данным полиции, в сентябре и октябре участниками группы были похищены четыре мобильника марки iPhone стоимостью от 19 тыс. до 95 тыс. руб., а также золотая цепочка с крестиком, оцениваемая в 140 тыс. руб.

«Обойдя защитные блокировки двух украденных гаджетов, карманники получили доступ к приложениям онлайн-банков потерпевших, откуда списали в общей сумме более 400 тыс. руб.»,— говорится в сообщении полиции. Там добавили, что фигуранты, возможно, совершили гораздо больше преступлений. По месту их проживания полицейские изъяли 15 мобильников, наличные средства и банковские карты, брендовую одежду и обувь, часть из которой была еще с бирками и защитными магнитами, а также пакетик с гашишем.

Следователями ГСУ ГУ МВД России возбуждено дело по факту кражи, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Подозреваемые по ходатайству следствия заключены под стражу. Изъятый наркотик направлен на экспертизу. Ее результаты также лягут в основу отдельного уголовного дела.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург