В Челябинской области проведут эксперимент по внедрению автоматизированной УСН

С 1 января 2025 года в Челябинской области в порядке эксперимента начнет действовать специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (УСН). Соответствующий законопроект принят на заседании законодательного собрания региона 28 ноября.

Исполняющая обязанности министра экономического развития Челябинской области Марина Клочкова, представляя проект закона депутатам, пояснила, что автоматизированная УСН предназначена для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с численностью работников не более пяти человек, годовым доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью имущества не превышающей 150 млн руб. Налогоплательщики могут выбрать в качестве объекта налогообложения доходы по ставке 8% или доходы, уменьшенные на расходы, по ставке 20%. При этом нельзя будет применить пониженные ставки, установленные в Челябинской области. Также невозможно одновременное применение других специальных налоговых режимов.

По словам Марины Клочковой, преимуществом автоматизированной УСН является отсутствие обязанностей платить страховые взносы, вести учет доходов и расходов, сдавать декларации по страховым взносам и НДФЛ. Налог рассчитывается автоматически налоговым органом по данным контрольно-кассовой техники обслуживающего банка и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Период проведения эксперимента — до 31 декабря 2027 года.

Специальный налоговой режим появился в России в 2022 году. До сих пор эксперимент проводился только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Федеральное правительство предоставило право внедрять автоматизированную УСН всем регионам РФ с 2025 года.

Юлия Гарипова