Сочинец стал серебряным призером международного турнира по карате

Сочинский каратист завоевал серебряную медаль на международном турнире в Орле. В чемпионате мира по всестилевому карате приняли участие более 500 спортсменов из 29 стран, от Краснодарского края выступили 10 каратистов, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего кубанские спортсмены завоевали шесть медалей. Александр Оганезов из Анапы получил титул чемпиона мира в весовой категории 80 кг. Серебро получили Михаил Васильев из Сочи и Арсений Коломиец из Краснодара. Две бронзы у каратиста из станицы Динской Владислава Колбасина, еще одна — у Елизаветы Кругловой.

«Среди призеров чемпионата есть студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Арсений Коломиец и Елизавета Круглова обучаются на факультете спорта. Всего на соревнованиях российские спортсмены завоевали 31 золотую, 36 серебряных и 24 бронзовые медали»,— отметил господин Власов.

Кубанские спортсмены также показали выдающиеся результаты на первенстве мира. Среди них воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Кремень»: Игорь Зайцев и Александр Казаков.

Вячеслав Рыжков