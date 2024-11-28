В Бугульме задержали автобус с 54 мигрантами

На автодороге Казань — Оренбург сотрудники полиции остановили автобус, в котором находились 54 иностранных гражданина. У 39 из них выявили нарушения миграционных правил. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в Бугульминском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус для проверки, в ходе которой установили, что 39 пассажиров из стран ближнего зарубежья нарушили миграционное законодательство. В отношении них полицейские составили административные протоколы.

Бугульминский городской суд назначил 15 нарушителям штрафы и постановил их принудительное выдворение за пределы России. Один из пассажиров ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, но проигнорировал решение суда о самоконтролируемом выдворении.

Анар Зейналов