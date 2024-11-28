В Севастополе проходят учения по борьбе с диверсантами

В Севастополе началась крупномасштабная тренировка силовиков по борьбе с диверсионными группами, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, тренировочные мероприятия проходят в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны. В них принимают участие подразделения территориальной обороны: СГУП «Отряд Севастополь», «БАРС-Севастополь» Севастопольского казачьего округа, а также местные правоохранительные структуры.

«Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника... Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичные учения проводились в крымской Ялте, Судаке и других районах полуострова.

Александр Дремлюгин, Симферополь