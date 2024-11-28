Славянск-на-Кубани частично эвакуируют после атаки БПЛА

В Славянске-на-Кубани проводится эвакуация населения с территории, куда упал беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

В Славянске-на-Кубани перекрыт участок улицы Пролетарской от улицы Комсомольской до Больничной (около 300 м). Также закрыт въезд на улицу Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная, которые находятся в том же районе. «По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию... Жители вернутся домой после завершения всех оперативных мероприятий»,— написал господин Синяговский в Telegram.

Пункт временного размещения развернули в городском Доме культуры. Пресс-служба администрации Славянского района сообщила «Ъ», что всего туда доставили 15 человек. Остальной части жителей рекомендовали временно разместиться у родственников.

Как позднее уточнили в мэрии, оперативные работы по ликвидации последствий атаки планировалось завершить до 12:00. Сейчас эвакуированные начинают возвращаться в свои дома.

Над Краснодарским краем в ночь на 28 ноября были сбиты 14 беспилотников самолетного типа, сообщало Минобороны. Удары были нанесены по двум районам. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказывал, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома, в здании выбило стекла, был поврежден один автомобиль. Пострадала женщина. В хуторе Чигрина Красноармейского района обломки беспилотника повредили дом.

Нурий Бзасежев, Краснодар