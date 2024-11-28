С начала года в Сочи высадили 3,5 тысячи кустарников и 1,5 тысячи деревьев

В Сочи в 2024 году финансирование муниципальной программы компенсационного озеленения увеличили в пять раз. С начала года на территории курорта высадили более 3,5 тыс. кустарников и 1,5 тыс. деревьев, половина из них — субтропические пальмы, рассказали в пресс-службе администрации города, комментируя рейтинг российских городов по качеству жизни. Сочи признали лидером по качеству экологической среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Данные для определения победителей собраны и проанализированы по итогам исследования Финансового университета при правительстве РФ. Награду сочинской делегации вручили в Москве на торжественной церемонии.

В мэрии рассказали, что в городе заменили 3,5 тыс. емкостей для сбора твердых коммунальных отходов. Установлено 112 контейнеров для сбора крупногабаритного мусора.

Обновляют автопарк предприятий. По профильному нацпроекту на улицы Сочи вышли 146 автобусов на экологичных видах топлива и девять электробусов.

«Ъ-Сочи» писал, что на церемонии в Москве награду курорту как лидеру по качеству экологии вручили заместителю главы города Петру Северову.

Вячеслав Рыжков