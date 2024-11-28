Обвиняемый в мошенничестве председатель Солнцевского суда Москвы арестован
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ признала законным решение досрочно прекратить полномочия председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого возбуждено дело о мошенничестве. Он принял участие в заседании ВККС по видеосвязи из СИЗО «Медведь», передает ТАСС. Об аресте Артема Матеты раньше не сообщалось.
Артем Матета
Фото: судьироссии.рф
ВККС в сентябре дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда. По версии следствия, совместно с тремя сообщниками он выманил у магнитогорского бизнесмена Евгения Курко 24,8 млн руб. и €700 тыс. и планировал получить еще $80 тыс. Квалификационная коллегия судей Москвы в ноябре досрочно лишала судью полномочий.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Солнцевский судья решал за Верховный».