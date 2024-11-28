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Глава СКР ждет доклад по делу о халатности к жильцам аварийного дома в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении жителей аварийного дома по 2-му Дуванскому переулку в Уфе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, жильцы дома длительное время проживают в аварийном здании в ненадлежащих условиях. Несмотря на имеющееся решение суда, дом до настоящего времени не расселен, проживание там представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Олег Вахитов

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