Глава СКР ждет доклад по делу о халатности к жильцам аварийного дома в Уфе
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении жителей аварийного дома по 2-му Дуванскому переулку в Уфе.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, жильцы дома длительное время проживают в аварийном здании в ненадлежащих условиях. Несмотря на имеющееся решение суда, дом до настоящего времени не расселен, проживание там представляет опасность для жизни и здоровья людей.