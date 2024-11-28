Глава СКР ждет доклад по делу о халатности к жильцам аварийного дома в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении жителей аварийного дома по 2-му Дуванскому переулку в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, жильцы дома длительное время проживают в аварийном здании в ненадлежащих условиях. Несмотря на имеющееся решение суда, дом до настоящего времени не расселен, проживание там представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Олег Вахитов