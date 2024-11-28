В филиале ЧелГУ в Казахстане будут учить инженеров

Во время государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский и министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек подписали межправительственное соглашение о развитии Костанайского филиала Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Оно позволит расширить перечень направлений подготовки в вузе, в том числе по инженерно-техническим специальностям, сообщает пресс-служба минобрнауки РФ.

Казахстанский филиал ЧелГУ функционирует с 2000 года. В нем обучаются 2,3 тыс. человек. На базе филиала действуют четыре научно-исследовательские лаборатории: права, экономики и управления, межкультурных коммуникаций кафедры филологии и цифровой грамотности. С начала работы университет выпустил более 13 тыс. студентов.

Виталина Ярховска