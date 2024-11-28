В Челябинской области малый и средний бизнес заплатил 16,3 млрд рублей налогов

За 2024 год поступления по упрощенной системе налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Челябинской области превысили уровень прошлого года и составили 16,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

С начала года количество компаний в сфере малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 2,3 тыс., занятых в этом секторе стало на 24,8 тыс. человек больше. Через центр «Мой бизнес» субъекты МСП в 2024-м получили 256 микрозаймов и кредитов на общую сумму 866 млн руб. и 271 поручительство на 2,1 млрд руб. В общей сложности это помогло челябинским предпринимателям привлечь кредитов на 4 млрд руб.

Виталина Ярховска