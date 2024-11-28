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Главой Пластовского округа стал Аркадий Даниелян

Главой Пластовского муниципального округа собранием депутатов единогласно выбран Аркадий Даниелян. Ранее он исполнял обязанности главы. Информация опубликована в официальной группе округа в социальной сети «ВКонтакте».

В конкурсе также принимали участие заместители главы Светлана Федорцова и Наталья Дьячкова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле глава Пластовского района Андрей Пестряков досрочно сложил полномочия, о причинах не сообщил. Он возглавил муниципалитет в ноябре 2020 года после смерти от COVID-19 Александра Неклюдова, руководившего районом 15 лет.

Виталина Ярховска

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