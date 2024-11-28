Bloomberg: Европа не сможет заменить Украине американские поставки

Россия производит больше ракет, чем все европейские страны, пишет Bloomberg. Как утверждает агентство, Европа не сможет заместить военную помощь Украине, в случае если ее прекратит США.

Украинская армия зависит от поставок боеприпасов и артиллерии из США, отмечает Bloomberg. Как пишет агентство, «консенсус в том», что Европа в ближайшее время не сможет играть ту же роль в поставках, что и США. Европейские страны наращивают производство боеприпасов и артиллерии через такие компании, как Rheinmetall AG и KNDS. Источники Bloomberg считают, что проблема заключается в «поддержании этих поставок».

По данным агентства, в европейских столицах понимают, что следующий год будет иметь решающее значение для обороны Украины. Источники издания считают, что остаются открытыми вопросы о позиции избранного президента США Дональда Трампа и о том, насколько сильной будет позиция Киева на любых переговорах.

О планах Европы по расходам на оборону — в материале «Ъ» «Урсула фон дер Ляйен борется за военные расходы».