Сочи попал в топ-3 городов для отдыха парами в ноябре

Сочи занял третье место в рейтинге городов России, популярных для отдыха парами в ноябре. В целом по стране в последний месяц осени популярность путешествия парами выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в исследовании сервиса «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Аналитики, опираясь на данные запросов и заявок, выяснили, что самым популярным направлением оказалась Москва с 15% бронирований. Следом идет Санкт-Петербург с 11%, у Сочи – 8% бронирований.

В Москве средняя стоимость ночи размещения при таком виде отдыха составляет почти 4,8 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки – две ночи. Для северной столицы показатели составили 3 тыс. руб. и три ночи соответственно. Аналогичные Санкт-Петербургу значения у Сочи.

В рейтинг вошли также Краснодар (пятое место, 3 тыс. руб. за ночь, продолжительность поездки – две ночи) и Анапа (девятое место, 2,6 тыс., три ночи).

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи чаще всего летят из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В целом спрос на авиабилеты в Краснодарский край на период с 10 по 31 декабря 2024 года вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков