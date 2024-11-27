В Сочи чаще всего летят из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода

Спрос на авиабилеты в Краснодарский край на период с 10 по 31 декабря 2024 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость билета на эти даты составляет 13,6 тыс. руб., тогда как в 2023 году она была 11,4 тыс., пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные «Яндекс Путешествий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жители России стали бронировать поездки заранее: в этом году средний срок бронирования составляет 55 дней, тогда как год назад — 47 дней. Туристы из Москвы оформляют билеты за 57 дней до вылета, из Санкт-Петербурга — за 64 дня, а из Нижнего Новгорода — за 49 дней.

Наиболее популярными городами отправления в Сочи являются Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Далее следуют Самара, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Астрахань, Пермь и Уфа.

Среди направлений с наибольшим ростом спроса выделяются Новосибирск (+600%), Уфа (+400%) и Нижний Новгород (+200%). При этом стоимость билетов из Минеральных Вод снизилась на 57% (до 12,2 тыс. руб.), из Самары — на 30% (до 9,9 тыс.), а из Нижнего Новгорода — на 13% (до 12,4 тыс.). Для жителей Казани билеты в Сочи подорожали на 4% (до 17,2 тыс. руб.).

Среди путешествующих по железной дороге наиболее популярным городом является Краснодар, где средняя продолжительность пребывания составляет 50 дней. В Адлере этот показатель равен 53 дням, в Сочи — 52 дням, в Новороссийске и Анапе — по 55 дней, в Туапсе — 50 дней, а в Лазаревском — 52 дня.