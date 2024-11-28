Французский журнал узнал о планах Парижа создать новую баллистическую ракету

Генштаб Вооруженных сил Франции и генеральное управление вооружений обсуждают проект баллистической ракеты наземного базирования дальностью действия значительно выше 1 тыс. км, сообщили источники журнала Challenges. Предполагается, что характеристики снаряда будут схожи с иранской «Фаттах», китайскими DF21 и DF26. В проект закладывается возможность смены траектории полета вплоть до последнего момента.

Стоимость разработки ракеты оценивается в сотни миллионов евро. Проект может взять на себя французская компания ArianeGroup. Ракета может стать частью европейского проекта ELSA по разработке дальнобойной ракеты наземного базирования, в нем также участвуют Великобритания, Германия, Италия, Польша и Швеция.

Как отмечает Challenges, дискуссии ведутся на фоне применения баллистических ракет Россией, Израилем и Ираном. Российские войска 21 ноября атаковали украинский завод «Южмаш» новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Президент Владимир Путин объяснил это ответом на удары западным дальнобойным оружием по объектам в России.

О том, как на Западе отреагировали на применение «Орешника»,— в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».