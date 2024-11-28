В Казани могут повысить цену за 1 кв. м наемного жилого помещения до 137,56 рублей
В Казани планируют повысить оплату за наем жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилфонда Казани. Цена за квадратный метр вырастет до 137,56 руб. Соответствующее постановление размещено на сайте антикоррупционной экспертизы.
В Казани могут повысить цену за 1 кв. м наемного жилого помещения до 137,56 руб
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Размер платы будет зависеть от коэффициентов, отвечающих за качество помещения (планировка, материалы стен, сроки ввода), благоустройство помещения и его расположения в определенном районе Казани.
Постановление может вступить в силу с 1 января 2025 года.
В 2024 году цена за наем жилого помещения за квадратный метр составляет 130,47 руб.