В Казани могут повысить цену за 1 кв. м наемного жилого помещения до 137,56 рублей

В Казани планируют повысить оплату за наем жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилфонда Казани. Цена за квадратный метр вырастет до 137,56 руб. Соответствующее постановление размещено на сайте антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани могут повысить цену за 1 кв. м наемного жилого помещения до 137,56 руб

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани могут повысить цену за 1 кв. м наемного жилого помещения до 137,56 руб

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Размер платы будет зависеть от коэффициентов, отвечающих за качество помещения (планировка, материалы стен, сроки ввода), благоустройство помещения и его расположения в определенном районе Казани.

Постановление может вступить в силу с 1 января 2025 года.

В 2024 году цена за наем жилого помещения за квадратный метр составляет 130,47 руб.

Диана Соловьёва