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В Екатеринбурге предложили открыть круглосуточные детские сады

Председатель молодежного парламента при Госдуме Федерального собрания России и директор департамента молодежной политики администрации Екатеринбурга Артем Николаев предложил открывать круглосуточные детсады, об этом он заявил в эфире ОТВ.

Артем Николаев

Артем Николаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Артем Николаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, это было бы удобно, в частности, для молодых семей, где родители работают посменно. «Мною в рамках парламентских слушаний по стратегии развития государственной молодежной политики до 2030 года озвучена инициатива о возвращении детских садов с круглосуточной формой работы для родителей, которые имеют особые условия труда и работают посменно. И для детей наиболее раннего возраста для того, чтобы также создать все условия для самореализации наших молодых родителей»,— предложил Артем Николаев.

Кроме того, он назвал квадробинг «ненормальным явлением» и предложил заменить это увлечение другими хобби, подключив не только родителей, но и школы и учреждения дополнительного образования. «Это абсолютно такая детская шалость, которая, к сожалению, поддерживается со стороны не самых позитивно настроенных в нашей стране сил, а мы им противостоим, но не запретами и не угрозами, а предложением альтернативы. Мы ни в коем случае не отказываемся от тех ребят, которые где-то ошиблись или еще не нашли себя, поэтому я уверен, что мы найдем общий язык»,— считает господин Николаев.

Ранее директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова в ответ на сообщения о запретах ходить в школу квадроберам сообщила, что это недопустимо, потому что это нарушает нормы законодательства — каждый ребенок имеет полное право на получение образования.

Ирина Пичурина

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