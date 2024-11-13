В мэрии Екатеринбурга выступили против запрета ходить квадроберам в школу

Недопустимо ограничивать детям, увлекающимся квадробингом, доступ в школы, потому что это нарушает нормы законодательства — каждый ребенок имеет полное право на получение образования, подчеркнула директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова в эфире ОТВ.

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При этом она считает, что с квадроберами индивидуально должны поговорить специалисты. «Я считаю, что психологи должны разбираться, смотреть причины. И уже понимать, если это просто игра, то, вероятно, здесь и формы работы с этими ребятами будут другие. Если это все-таки какие-то проблемы, и это проявление тех самых проблем, тогда мы должны подключить и другие специализированные центры психолого-педагогической помощи»,— объяснила Инна Гумбатова.

Напомним, на прошлой неделе председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая поддержала ограничения доступа в школы квадроберам после того, как в комитет пожаловались на то, что детей не пустили на занятия из-за их увлечения. По ее словам, «они ходят на четырех конечностях, это небезопасно для других, для них».

Ирина Пичурина