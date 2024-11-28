Один из пассажиров загоревшегося в Анталье SSJ 100 не получил компенсацию

Житель Краснодара Султан, который был на загоревшемся в аэропорту Антальи Sukhoi Superjet (SSJ 100), заявил, что авиакомпания «Азимут» не выплатила ему обещанную компенсацию в 100 тыс. руб. Из-за инцидента Султан опоздал на пересадку до Египта.

Султан рассказал, что помог открыть аварийную дверь и выпустить пассажиров из горевшего самолета. Он подошел к представителям «Азимута» в аэропорту и сказал им, что у него нет денег. «Они сказали, что "мы здесь ни при чем", что "ничем не можем вам помочь". И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет»,— сказал он «РИА Новости».

Мужчина уточнил, что три раза звонил по горячей линии в «Азимут», но там ему тоже не помогли. Улететь в Египет он сумел благодаря помощи местного жителя, который дал ему наличные в обмен на перевод.

Инцидент произошел 24 ноября. У вылетевшего из Сочи SSJ 100 загорелся двигатель при посадке в турецком аэропорту. Обошлось без пострадавших. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Азимут» обещал выплатить пассажирам 100 тыс. руб. в счет возмещения потерь. Предварительной причиной жесткой посадки перевозчик назвал непрогнозируемый сдвиг ветра.

Подробности — в материале «Ъ-Сочи» «"Сухой" загорелся от ветра».