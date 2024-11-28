Отстреливавшийся от полиции житель Приморья получил 18 лет колонии

Приморский краевой суд признал 46-летнего жителя Хасанского района Максима Мурзенка виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и приговорил к 18 годам лишения свободы. Первые шесть лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Ранее коллегия присяжных заседателей вынесла подсудимому обвинительный вердикт.

В сообщении прокуратуры Приморья сказано, что в октябре 2020 года Максим Мурзенок вместе с другим жителем Хасанского района совершили вооруженное нападение на полицейских, среди которых были сотрудники отряда спецназначения «Гром».

Правоохранители проводили операцию по выявлению очагов произрастания конопли и лиц, занимающихся их культивированием. Злоумышленники стреляли в полицейских из самозарядного ружья и комбинированного двухствольного ружья, снаряженных боевыми патронами. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Ответным огнем напарник Мурзенка, отвечавший за охрану места посадки конопли, был убит. Самому Мурзенку удалось скрыться, он был задержан на следующий день.

Отмечается, что несмотря на происшествие правоохранители завершили запланированные антинаркотические мероприятия и изъяли около 40 кг наркотических растений и веществ.

В надзорном ведомстве уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток