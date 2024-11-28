Илон Маск отметил превосходство книг Достоевского над современной психологией

Американский предприниматель владелец компании SpaceX Илон Маск высоко оценил литературное наследие русского писателя Федора Достоевского, заявив о его превосходстве над популярными книгами по психологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: David Swanson/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: David Swanson/File Photo, Reuters

Мнением господин Маск поделился в соцсети X, отреагировав на пост одного из пользователей. Автор публикации проанализировал современную литературу по психологии и сравнил ее с фрагментом из романа «Братья Карамазовы». Пользователь соцсети предложил читателям задуматься о глубине произведений русского писателя.

«Правда»,— ответил на это американский бизнесмен.

Ранее Илон Маск раскритиковал масштабы бюрократии в США на примере лестницы в здании Пентагона. По словам предпринимателя, ее ремонт занимает больше времени, чем строительство всего комплекса.