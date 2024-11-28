Захарова посоветовала Японии до размещения ракет США перечитать ядерную доктрину РФ

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что реакция Москвы на возможное размещение американских ракет средней дальности в Японии отражена в обновленной доктрине по ядерному сдерживанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Официальный представитель МИД Мария Захарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»,— сказала дипломат на вчерашнем брифинге.

Госпожа Захарова отметила, что российская сторона не раз предупреждала Токио, что появление в Японии американских ракет средней дальности Россия будет расценивать как реальную угрозу своей безопасности и предпримет «необходимые адекватные шаги» по укреплению обороноспособности.

Ранее газета Tokyo Shimbun писала, что совместный японо-американский план на случай кризиса на Тайване может подразумевать развертывание ракетных подразделений США на островах Нансэй на юге Японии, а также и на Филиппинах. Ссылаясь на источники, издание отметило, что американцы могут разместить в регионе так называемый прибрежный полк морской пехоты — новый вид подразделений с ракетами HIMARS, призванный вести боевые действия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш». По этому поводу Владимир Путин выступил со специальным обращением.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Эскалация эскалаторов».