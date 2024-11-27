Четыре реактивных БПЛА уничтожили на подлете к Мелитополю

Системы ПВО сбили четыре украинских реактивных беспилотника на подлете к городу Мелитополь Запорожской области. Об этом сообщила городская администрация. Там отметили незначительные повреждения инфраструктуры из-за падения обломков БПЛА. В городе сохраняется риск атаки FPV-дронами.

«По оперативным данным, противник совершил четыре попытки атаковать Мелитополь... БПЛА сбиты на подлете»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Городские власти добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, уточнив, что фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали в районе улицы Фрунзе.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщали, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Мелитополем.