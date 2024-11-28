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Коммерсантъ FM
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Глава района в Краснодарском крае подал в суд после обвинений в коррупции

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь направил в суд иски о защите чести и достоинства после последовавших в его адрес подозрений в коррупции. Ответчиками заявлены четыре человека, среди них — блогер и депутат совета станицы Северской Сергей Климов.

Сергей Лесь

Сергей Лесь

Фото: Telegram-канал Сергея Леся

Сергей Лесь

Фото: Telegram-канал Сергея Леся

«Поступили три иска. Еще не назначены»,— рассказали «РИА Новости» в объединенной пресс-службе региональных судов.

Согласно обнародованной господином Климовым информации, суть претензий связана с данными из соцсетей, где главу района заподозрили в присвоении господином Лесем обманным путем участков жителей района. Господин Лесь хочет добиться опровержения этих публикаций и компенсации морального вреда.

В октябре ряд местных СМИ утверждали, что глава Крымского района задержан по подозрению в возможной причастности «к махинациям с землей». В правоохранительных органах сообщили, что Сергей Лесь имеет статус свидетеля, у него были проведены обыски.

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