Глава района в Краснодарском крае подал в суд после обвинений в коррупции

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь направил в суд иски о защите чести и достоинства после последовавших в его адрес подозрений в коррупции. Ответчиками заявлены четыре человека, среди них — блогер и депутат совета станицы Северской Сергей Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лесь

Фото: Telegram-канал Сергея Леся Сергей Лесь

Фото: Telegram-канал Сергея Леся

«Поступили три иска. Еще не назначены»,— рассказали «РИА Новости» в объединенной пресс-службе региональных судов.

Согласно обнародованной господином Климовым информации, суть претензий связана с данными из соцсетей, где главу района заподозрили в присвоении господином Лесем обманным путем участков жителей района. Господин Лесь хочет добиться опровержения этих публикаций и компенсации морального вреда.

В октябре ряд местных СМИ утверждали, что глава Крымского района задержан по подозрению в возможной причастности «к махинациям с землей». В правоохранительных органах сообщили, что Сергей Лесь имеет статус свидетеля, у него были проведены обыски.