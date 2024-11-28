Урсула фон дер Ляйен пообещала Европе «борьбу за свободу», как на Украине

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, представляя Европарламенту программу нового состава ЕК, пообещала европейцам продолжать «борьбу за свободу», аналогичную той, которую сейчас ведет Украина. Госпожа фон дер Ляйен добавила, что намерена сделать это приоритетом обновленной Еврокомиссии, которая приступит к обязанностям 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman, Reuters Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman, Reuters

«Я верю, что наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет... Итоги этой борьбы сформуют будущее конфронтационного и нестабильного мира»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее госпожа фон дер Ляйен не стала отвечать на вопрос журналистов о способности ЕС продолжать помогать Украине в случае прекращения поддержки со стороны США.

21 ноября Сенат США отказался от рассмотрения резолюцию о списании Украине долга в размере $4,65 млрд — половины кредита на $9,3 млрд, выделенного Киеву в качестве экономической помощи. Предложение выдвигала администрация американского президента Джо Байдена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Урсула фон дер Ляйен борется за военные расходы».