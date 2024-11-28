Госсовет Чувашии предложил прописать критерии признания бродячих собак агрессивными

Депутаты Госсовета Чувашии направили на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предложено наделить правительство правом установить критерии признания бродячих животных агрессивными. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Чувашские депутаты указали, что в настоящее время На сегодняшний день на региональном уровне в подавляющее большинство регионов приняли критерии, по которым определяют агрессивное поведение у бездомных животных, в частности, собак.

Но, продолжили парламентарии, эти правовые акты действуют в условиях отсутствия общего подхода на федеральном уровне, в связи с чем наблюдается разница в правовом регулировании — например, в ряде субъектов Федерации для агрессивных собак разрешена эвтаназия.

По мнению авторов инициативы, предложенные изменения помогут снизить социальную напряженность в обществе при решении вопросов обращения с животными, которые остались без владельцев.

В июле Конституционный суд России вынес решение о том, что умерщвлять бездомных котов и собак можно только в крайних случаях, к которым не относится нехватка бюджетных средств на их содержание в муниципальных приютах.

Подробнее о полномочиях регионов — в материале «Ъ» «Четвероногие дошли до Конституционного суда».