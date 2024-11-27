Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что администрация президента США Джо Байдена до своего ухода намерена своей позицией по Украине создать как можно больше проблем Москве и избранному американскому президенту Дональду Трампу. По мнению господина Полянского, у чиновников действующей администрации не меньше оснований опасаться возможной финансовой проверки, чем у Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«Украинская власть не жалеет никаких сил, чтобы сорвать какой-либо аудит выделенных средств. Единственная возможность для этого — спровоцировать невиданную эскалацию, на фоне которой все эти моменты покажутся мелочами. Ей в этом активно подыгрывает и уходящая американская администрация, которая за остающееся время, похоже, стремится максимально поднагадить и России, и новой команде в Белом доме»,— сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).

Отчасти в этой связи, как считает господин Полянский, возникли «страшилки» про северокорейских военных, как ранее про полученные Россией иранские ракеты. «Даже интересно, что Киев и его западные приспешники изобретут в следующий раз? Остались, наверное, только марсиане или зеленые человечки, доказывать-то ничего не надо»,— добавил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

Последние три недели Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи со сближением России и КНДР и информацией о появлении северокорейских военных в Курской области. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересматривают эту возможность, писало агентство Bloomberg. Решение источники агентства связали с необходимостью Южной Кореи учитывать позицию республиканца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сеул не говорит ни да ни нет».