Верхотурье возглавил заместитель директора школы из Серова Василий Фомин

Депутаты думы Верхотурья (Свердловская область) избрали главой городского округа Василия Фомина. Об этом «Ъ-Урал» рассказал председатель думы муниципалитета Алексей Лиханов. Ранее господин Фомин занимал должность заместителя директора образовательной организации по административно-хозяйственной части МАОУ СОШ №27 в Серове. Кандидатуру Василия Фомина поддержали 14 из 16 присутствующих депутатов, двое — воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Депутаты порекомендовали обратить внимание на социальную сферу в сельских населенных пунктах, на дороги в труднодоступные населенные пункты. Был вопрос про команду, приведет свою или будет делать ставку на местных. Ответил: на местных»,— сказал председатель.

Алексей Лиханов отметил, что в ближайшее время Василий Фомин должен представить на рассмотрение думы бюджет Верхотурья на 2025 год. «По бюджету будет много вопросов. Мне понравилось, что он позвонил мне в начале недели и попросил наказы избирателей с выборов в думу, ему их предоставил. Он наверняка учтет их в своей работе, буду его консультировать»,— добавил спикер.

На пост главы Верхотурья также претендовали заместитель начальника управления образования муниципалитета Алексей Мамаев и ведущий специалист Дерябинского территориального управления городского округа Галина Дерябина. По словам Алексея Лиханова, Алексей Мамаев не получил ни одного голоса депутатов, Галина Дерябина написала заявление и сняла свою кандидатуру до проведения второго этапа конкурса по отбору претендентов на пост мэра.

Василий Фомин сменил на посту Алексея Лиханова, который 13 лет работал главой Верхотурья. В сентябре 2024 года он был избран депутатом думы городского округа, позже — ее председателем. В интервью «Ъ-Урал» Алексей Лиханов рассказал, что в муниципалитете остро стоят проблемы депрессивных деревень, оттока населения и нехватки кадров. По его словам, туризм должен стать одним из основных источников доходов Верхотурья. В городском округе расположено 140 объектов культурного наследия, 20 действующих храмов и монастырей, которые занимаются, в том числе производством иван-чая, шоколада и варенья из шишек.

Подробнее о проектах и планах развития Верхотурья — в интервью Алексея Лиханова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев