«Не голосовать за такой бюджет — это просто вредно»

Депутаты Тюменской городской думы утвердили проект бюджет города на 2025 год: доходы предполагаются в размере 46,6 млрд руб., расходы — 49,5 млрд руб. Представители «Единой России» заявили о «рекордном бюджете» и призвали коллег из других партий поддержать документ. Впрочем, на вопросе о реализации концессионного соглашения в отношении городских объектов водоснабжения и водоотведения представители фракции ЛДПР заявили, что воздержатся от голосования, что вызвало недопонимание партии власти. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



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Объем доходов бюджета Тюмени в 2025 году на 6,3 млрд руб. превысит ожидаемые поступления в текущем году и составит 46,6 млрд руб., сообщил директор департамента финансов и налоговой политики мэрии Артем Катренко в ходе представления документа депутатам гордумы. Он подчеркнул, что расходы городской казны возрастут до 49,5 млрд руб.: 27,7 млрд руб. предполагается направить на развитие человеческого капитала, 17,2 млрд руб.— на обеспечение комфортной среды проживания, 1,7 млрд руб.— на улучшение жилищных условий.

Господин Катренко добавил, что власти выделят более 5 млрд руб. на сферу транспорта. «Из них 2,5 млрд руб. предусмотрено на осуществление пассажирских перевозок, 1,8 млрд руб.— на льготный проезд на транспорте, 123 млн руб.— на возмещение недополученных доходов в связи с применением пересадочного тарифа»,— пояснил он. Артем Катренко отметил, что для возмещения затрат перевозчиков на оплату платежей по договорам лизинга автобусов в бюджете заложено 828 млн руб. «Всего в нашем городе в ближайшее время появится 225 новых комфортабельных автобусов»,— сказал он.

Руководитель фракции «Единой России» (ЕР) в гордуме Дмитрий Осипов призвал коллег «из иных политических сил» проект решения о бюджете поддержать.

«Совершенно нормально, что звучат разные мнения. Мы сегодня говорим о рекордном бюджете нашего города, у нас и доходные и расходные обязательства прилично растут, порядка 15%»,— подчеркнул он.

Господина Осипова поддержали однопартийцы. Депутат Юрий Коновалов отметил, что в Тюмени, «в отличие от других столиц субъектов РФ, утверждение бюджета проходит по упрощенной схеме». «Ушли из практики первые и вторые чтения, не создаются согласительные комиссии для рассмотрения проекта бюджета. Все это говорит о высоком уровне доверия администрации города»,— пояснил он.

Депутат Степан Киричук заверил, что бюджет на 2025 год «позволяет решить всевозможные вопросы». «Не голосовать за такой бюджет — это просто вредно»,— подчеркнул экс-глава Тюмени.

Представители оппозиционных партий решили прислушаться и заявили о поддержке документа. Руководитель фракции «Справедливой Россия — Патриотов — За правду» Сергей Морев отметил, что в проекте бюджета «учтены многие наказы и пожелания избирателей», а глава фракции ЛДПР Руслан Сабиров добавил, что «было много мнений, бурно обсуждали, но бюджет сбалансированный». Представители КПРФ не стали комментировать документ.

По итогам голосования проект бюджета поддержали 29 депутатов, двое «воздержались».

Впрочем, спор депутатов возник на вопросе об информации мэрии о реализации в 2023 году и первом полугодии текущего года концессионного соглашения в отношении городских объектов водоснабжения и водоотведения. Председатель думской комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов (ЕР) отметил, что в Тюмени реконструировали основной блок очистных сооружений, построили третий блок биологической очистки с увеличением пропускной способности до 260 тыс. куб. м в сутки и канализационный коллектор от насосной станции в селе Яр до городских очистных сооружений. Он добавил, что концессионер достиг «высокого уровня установленных показателей» и призвал собравшихся принять информацию к сведению.

«Также рекомендовать администрации Тюмени направить мотивированное обращение к правительству Тюменской области о необходимости принятия мер по обеспечению соблюдения требований природоохранного законодательства при осуществлении сброса сточных вод в реку Туру»,— завершил он.

Руководитель фракции ЛДПР Руслан Сабиров заявил, что партийцы воздержатся от голосования, поскольку выступают за «стабильное водоснабжение из подземных источников». «Подземные воды могут обеспечить более стабильный источник, особенно в условиях изменения климата и сезонных колебаний уровня реки. Они менее подвержены загрязнению и могут обеспечить более постоянное качество воды»,— пояснил он.

Депутат от ЕР Александр Захаров подчеркнул, что вода в Тюмени «отвечает всем санитарным нормам».

«То, что было 15 лет назад и сейчас, это земля и небо. Я не думаю, что мы можем поставить под сомнение выполнение концессионного соглашения. Коллеги, спасибо за вашу позицию, но позиция должна иметь фундаментальное основание, чтобы так серьезно говорить, что мы "воздержимся"»,— сказал он.

Дмитрий Антипов напомнил, что основные объекты водоснабжения Тюмени — Велижанский водозабор, который использует подземные источники, и Метелевский водозабор, который берет воду из Туры. По словам депутата, Велижанский водозабор «полностью прошел все этапы реконструкции в рамках соглашения», на «второй-третьей стадии находится этап по реконструкции и модернизации Метелевского водозабора».

«По качеству воды именно подземные источники сильно превосходят показатели по содержанию железа и марганца, то, что отсутствует в Туре. В рамках концессионного соглашения до 2032 года воды в Тюмени хватит, и искать альтернативные источники необходимости нет»,— заверил господин Антипов.

Руслан Сабиров парировал, что Велижанский водозабор «более стабилен».

«Нужно увеличивать и думать на многие годы вперед, чтобы у нас потом этих вопросов не было. Чтобы у нас было стабильное водоснабжение для горожан»,— сказал он.

Депутат от ЕР Георгий Муратов призвал коллегу «не педалировать вопрос». «Давайте мы исключим политическую составляющую из обсуждения уровня реки Тура и на площадке Тюменской городской думы как-то постараемся избежать этого. От того, что мы тут скажем, что она обмелела, уровень воды в реке не повысится, а использовать это для политических пиар-акций бессмысленно»,— сказал он.

За обращение к правительству Тюменской области и принятие информации к сведению проголосовали 28 депутатов, трое «воздержались».

Василий Алексеев