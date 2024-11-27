Осужденный исправительного центра на Урале заработал свыше 300 тыс. руб за месяц

В Верхней Туре (Свердловская область) осужденный исправительного центра заработал почти 305 тыс. руб за месяц, сообщили в пресс-службе областной ГУФСИН. Кем именно он работал, ведомство не уточнило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В исправительном центре при ИК-13 находятся 128 человек. Они работают операторами станков с ЧПУ, сборщиками изделий из дерева, транспортировщиками, транспортировщиками-грузчиками, токарями и по другим специальностям.

Их средняя заработная плата — до 93 тыс. руб. Из нее в доход государства удерживается от 5 до 20% в зависимости от решения суда. За 9 месяцев удержали 9,9 млн руб.

Напомним, ранее осужденный, работающий сборщиком изделий из древесины на предприятии ГУФСИН в Верхней Туре, заработал 240 тыс. руб.

Ксения Тарских