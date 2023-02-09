В Свердловской области осужденный заработал за месяц 240 тыс. рублей

В декабре прошлого года осужденный, работающий сборщиком изделий из древесины на предприятии ГУФСИН в Верхней Туре, заработал 240 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Такую зарплату он смог получить после перевода в исправительный центр на базе Верхнетурьинского машиностроительного завода.

Сейчас в Свердловской области действует четыре участка, работающих как исправительные центры. В них на учетах состоят около 240 осужденных к принудительным работам.

Зарплаты осужденных к принудительным работам составляют от 25 до 120 тыс. руб., из которых в доход государства удерживается от 5 до 20%. Кроме того, с полученной зарплаты осужденные платят налоги.

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