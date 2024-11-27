В Лабытнанги простятся с разведчиком Чечуровым, погибшим на СВО

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) простятся с военным Ефремом Чечуровым, погибшим в зоне СВО, сообщили в пресс-службе администрации Лабытнанги. Он служил по контракту в должности командира отделения разведывательного батальона.

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«Он погиб вблизи населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики при выполнении боевых задач по денацификации и демилитаризации Украины», — сказали в мэрии.

Прощание с ним пройдет 28 ноября в 12:30 на городском кладбище.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Ксения Тарских