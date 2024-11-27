Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Львова-Белова: группа детей в ближайшее время воссоединится с семьями на Украине

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в ближайшее время группа детей, проживающих в России, будет передана родственникам на Украине. Ранее сегодня, 27 ноября, в Россию из Украины при посредничестве Катара вернулись два мальчика.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В ближайшее время с близкими на Украине при нашем участии воссоединится группа детей, проживающих ранее в России»,— заявила госпожа Львова-Белова в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»). Сколько детей в группе, готовящейся к возвращению на Украину, она также не сообщила.

Сегодня, 27 ноября, детский омбудсмен сообщала о возвращении в Россию из Украины девятилетнего Артема и семилетнего Михаила. Они не могли вернуться к родственникам из России с 2021 и 2019 годов соответственно из-за пандемии и боевых действий. По данным, представленным детским омбудсменом, на сегодняшний день из Украины в Россию вернулись 15 детей из десяти семей, с близкими на Украине воссоединились 80 детей из 62 семей. Последний раз церемонии воссоединения детей с семьями прошли в конце сентября. Тогда Украина передала России четверых детей, а Россия — девятерых.

24 апреля госпожа Львова-Белова говорила, что представители Украины и России договорились о возвращении 29 детей на Украину и 19 детей в Россию. Национальное информационное бюро при Минреинтеграции Украины в марте 2023 года сообщало о 19,5 тыс. украинских детей, находящихся в России. Госпожа Львова-Белова называла эти данные «фейком». По ее словам, они появились в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...