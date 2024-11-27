Львова-Белова: группа детей в ближайшее время воссоединится с семьями на Украине

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в ближайшее время группа детей, проживающих в России, будет передана родственникам на Украине. Ранее сегодня, 27 ноября, в Россию из Украины при посредничестве Катара вернулись два мальчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В ближайшее время с близкими на Украине при нашем участии воссоединится группа детей, проживающих ранее в России»,— заявила госпожа Львова-Белова в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»). Сколько детей в группе, готовящейся к возвращению на Украину, она также не сообщила.

Сегодня, 27 ноября, детский омбудсмен сообщала о возвращении в Россию из Украины девятилетнего Артема и семилетнего Михаила. Они не могли вернуться к родственникам из России с 2021 и 2019 годов соответственно из-за пандемии и боевых действий. По данным, представленным детским омбудсменом, на сегодняшний день из Украины в Россию вернулись 15 детей из десяти семей, с близкими на Украине воссоединились 80 детей из 62 семей. Последний раз церемонии воссоединения детей с семьями прошли в конце сентября. Тогда Украина передала России четверых детей, а Россия — девятерых.

24 апреля госпожа Львова-Белова говорила, что представители Украины и России договорились о возвращении 29 детей на Украину и 19 детей в Россию. Национальное информационное бюро при Минреинтеграции Украины в марте 2023 года сообщало о 19,5 тыс. украинских детей, находящихся в России. Госпожа Львова-Белова называла эти данные «фейком». По ее словам, они появились в 2022 году, когда постоянно менялась линия фронта.